Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел обход Электрогорска
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел обход Электрогорска, в ходе которого проверил уровень подготовки к отопительному сезону и ремонт пешеходных зон.
Подготовка к зиме — один из самых актуальных вопросов, в рамках которого в первую очередь необходимо отремонтировать теплосети. Ресурсоснабжающая организация выполняет работы по улицам Ухтомского и Калинина. На данном участке специалистам необходимо заменить 65 погонных метров трубопровода.
На территории площади Вокзальной, улицы Советской 38 и вблизи рынка сотрудники РСО Электрогорск заменили участки магистральной сети, общая протяженность которых — 420 погонных метра. Теперь специалистам предстоит восстановить благоустройство объектов и вывезти мусор.
«Много задач стоит перед службами по благоустройству города. Мы продолжаем контролировать работы на площади Советской. Подрядчик снял всю старую брусчатку и бордюрный камень. Поручил увеличить количество рабочих на данном объекте, чтобы успеть завершить все работы до 24 августа», — сказал Глава округа Денис Семенов.
Глава муниципалитета Денис Семенов в ходе обхода также проверил, как проходит ремонт на городском бульваре. Во время прошлого обхода были даны некоторые поручения, которые к нынешнему времени уже частично выполнены. Рабочие ремонтируют доску почета. Дальнейшие планы — обновить фасад часовни блаженной Матроны Московской, установить новые скамейки на месте сломанных, отремонтировать водосток, который проходит по территории всего бульвара.
«В целом, задач перед службами поставлено много. Напомню, что 24 августа мы будем отмечать День города, поэтому все работы по благоустройству должны быть завершены в срок. Уважаемые жители! Если у вас есть замечания по текущему содержанию дворов, дорог, детских площадок, прошу сообщать на Горячую линию — 8(496) 432-12-04. Специалисты примут заявку и направят ее ответственным службам для оперативного устранения», — напомнил Глава Павлово-Посадского городского округа Московской области.