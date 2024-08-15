Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел обход Электрогорска, в ходе которого проверил уровень подготовки к отопительному сезону и ремонт пешеходных зон.

Подготовка к зиме — один из самых актуальных вопросов, в рамках которого в первую очередь необходимо отремонтировать теплосети. Ресурсоснабжающая организация выполняет работы по улицам Ухтомского и Калинина. На данном участке специалистам необходимо заменить 65 погонных метров трубопровода.

На территории площади Вокзальной, улицы Советской 38 и вблизи рынка сотрудники РСО Электрогорск заменили участки магистральной сети, общая протяженность которых — 420 погонных метра. Теперь специалистам предстоит восстановить благоустройство объектов и вывезти мусор.

«Много задач стоит перед службами по благоустройству города. Мы продолжаем контролировать работы на площади Советской. Подрядчик снял всю старую брусчатку и бордюрный камень. Поручил увеличить количество рабочих на данном объекте, чтобы успеть завершить все работы до 24 августа», — сказал Глава округа Денис Семенов.

Глава муниципалитета Денис Семенов в ходе обхода также проверил, как проходит ремонт на городском бульваре. Во время прошлого обхода были даны некоторые поручения, которые к нынешнему времени уже частично выполнены. Рабочие ремонтируют доску почета. Дальнейшие планы — обновить фасад часовни блаженной Матроны Московской, установить новые скамейки на месте сломанных, отремонтировать водосток, который проходит по территории всего бульвара.