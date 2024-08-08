Глава Павлово-Посадского городского округа подвел итоги прошедшей недели

Денис Семенов вместе с командой провел оперативное совещание, на котором он рассказал о выполненных планах и поставил новые задачи.

Насыщенная неделя подошла к концу. За это время на объектах капитального ремонта прошла проверка на их готовность к сдаче. Также удалось провести традиционные объезды территорий и встретиться с местными жителями. Конечно, не обошлось без празднования Дня Воздушно-десантных войск. Предстоящие семь дней тоже обещают быть продуктивными. Первоначально стоит вопрос о подготовке к осенне-зимнему периоду.

В настоящий момент Павлово-Посадский филиал ГУП МО «КС МО» ведут плановые работы на котельных «Городок» и «Каляева 6» — они должны завершиться в четверг, 15 августа. Кроме того, проводится модернизация котельной в микрорайонах Южный, Городок, а также в поселке Большие дворы. В деревнях Рахманово и Евсеево закончился ремонт локальных сетей.

Жители Павловского Посада обеспокоены качеством воды в центре города. Глава муниципалитета поручил совместно с управляющей компанией провести проверку по всем адресам, откуда поступили жалобы.

Компания «РСО Электрогорск» приступает к благоустройству территории возле городского рынка и на улице Советской, около дома 38. Параллельно ведутся ремонтные работы на улицах Ухтомского и Калинина. Руководство города акцентировало важность соблюдения мер безопасности при их выполнении.

Наряду с другими задачами, стартовал мониторинг готовности школ к новому учебному году. В рамках него будут оборудованы 24 пешеходных перехода вблизи образовательных учреждений округа. Предполагается, что все работы будут завершены до 20 августа.

Под конец Денис Семенов пригласил всех местных жителей присоединиться к праздничным мероприятиям, запланированным на 10 августа. Так, в 10:00 на стадионе «Старопавловский», во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, а также на стадионе им. Р.Э. Классона в Электрогорске состоятся различные активности. Глава городского округа призвал всех любителей спорта принять в них участие, чтобы провести выходной день с пользой.