Глава Павлово-Посадского городского округа посетил Электрогорск

Объезд по Электрогорску провел глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. Осматривать город он начал с вокзала, проверив состояние территории и встретившись с пассажирами. По просьбам жителей на контроль взяли некоторые вопросы по тарифам и работе недобросовестных перевозчиков.

Также внимание уделили содержанию дорог, с проезжей части убирают наледь, проводится обработка противогололедными материалами. Кроме того, Денис Семенов оценил содержание дворов. Сейчас последствия мощного снегопада практически удалось устранить. Кроме того, глава Павлово-Посадского городского округа посетил ФОК «Лидер». Здесь уже установлена елка, но саму территорию еще нужно привести в порядок. Теперь сотрудники АО «Мособлэнерго» благоустроят пространство у доски почета, где они недавно работали.После осмотра городского парка глава муниципалитета также дал ряд поручений, в том числе — привести в порядок туалет, отремонтировать оборудование детской площадки, убрать снег из беседки.Завершился объезд осмотром стадиона имени Р. Э. Классона. Глава Павлово-Посадского городского округа попросил ускорить заливку катка и подготовку лыжни.