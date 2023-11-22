Глава Павлово-Посадского городского округа поздравил сотрудников налоговой с профессиональным праздником

Так, 21-го ноября в Межрайонной ИФНС России №10 прошло торжественное мероприятие в честь праздника. Первый заместитель главы администрации Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов вручил благодарственный письма и почетные грамоты сотрудникам службы округа, которые отличились в профессиональной деятельности.

Как подчеркнул глава муниципалитета, представители налоговой стоят на страже экономической безопасности России. От их эффективной и честной работы зависит бюджет на всех уровнях и гарант социальной стабильности со стороны государства. Денис Семенов поблагодарил налоговиков за верность профессиональному долгу и пожелал дальнейшего благополучия и успехов в исполнении служебных обязанностей.