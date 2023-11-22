Глава Павлово-Посадского городского округа поздравил ветерана с 87-летием

Родился павлово-посадский долголет в 1936-м году в семье потомственных донских казаков. За свою жизнь он в рядах Советской армии принимал участие в ряде операций в качестве радиста. Так, в 1955-м году он служил в Румынии, а в 1956-м в Венгрии, где произошло восстание. Там он принимал участие во взятии штаба бунтующих.

Михаил Бабичев за свою жизнь был удостоен ряда почетных наград, в том числе и медали Румынской народной республики – «За освобождение от фашистского ига». Также житель Павловского Посада имеет удостоверения «Ветерана войны» и «Кавалера боевого братства МВД России».

В этом году ветерану исполнилось 87 лет. Глава Павлово-Посадского городского округа поблагодарил его за патриотизм, мужество и службу на благо Родины.