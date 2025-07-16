Глава Павлово-Посадского городского округа поздравил ветерана Великой Отечественной войны Альфреда Килька с 99-летием

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Олегович Семенов лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны Альфреда Францевича Килька с 99-летием. Этот визит стал не просто церемониальным жестом, а искренним выражением почтения и признательности человеку, чей вклад в достижение Великой Победы поистине неоценим.

Встреча прошла в теплой и располагающей обстановке. Денис Олегович передал Альфреду Францевичу самые теплые слова восхищения и отметил, что ветераны — это оплот нашей национальной памяти, образец для подражания и источник вдохновения для молодежи.

«Пусть годы не притупляют его героизм, а его мудрость и жизненный опыт служат примером для подрастающего поколения! Поздравляем Альфреда Францевича с днем рождения! Желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни. Слава великому поколению победителей!» — сказал глава округа.

Альфред Францевич Кильк родился 13 июля 1926 года. В 1943 году он был призван на фронт и служил в 895-м отдельном линейном батальоне связи. За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны и медалями, в том числе «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией».