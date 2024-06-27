Глава Павлово-Посадского городского округа проинспектировал ход капремонта в школах и детсаду

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов проинспектировал ход капитального ремонта в школах и детском саду в муниципалитете с целью проверки качества выполняемых работ и соблюдения сроков их завершения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что в ходе проверки он осмотрел помещения образовательных организаций — классные комнаты, спортзалы и учебные зоны, а также ход благоустройства на прилегающих территориях.

Отмечается, что в школе № 11 в рабочем поселке Большие Дворы ведутся работы по заштукатуриванию стен, шпаклеванию поверхностей стен, монтажу систем вентиляции, электроснабжения, отопления и слаботочных систем и благоустройству пришкольной территории. В школе-интернате проводят монтаж системы вентиляции и отопления, шпаклюют по сетке поверхности стен фасада, ведется устройство перегородок ГВЛ, каркаса с обшивкой оконных откосов, перекрытия над подвалом, идут к завершению работы по ремонту кровли. Также в образовательном корпусе лицея № 2 им. В.В. Тихонова и дошкольном отделении «Незабудка» устанавливаются стояки канализации, пароизоляция на кровле, ведется монтаж системы водоснабжения, воздуховодов, оконных откосов и электрических лотков.

Глава муниципалитета указал подрядчикам на необходимость ускорения темпов по закупке и поставке материалов для дальнейших работ, а также расширения числа рабочих на объектах. Он подчеркнул, что контроль за качеством капитального ремонта школы является приоритетом, так как образование является ключевым элементом развития нашего общества.