Глава Павлово-Посадского городского округа проконтролировал ход ремонта ключевых объектов энергетики

Особое внимание было уделено масштабным мероприятиям, напрямую влияющим на стабильное и качественное обеспечение ресурсами жителей округа.

На котельной «Городок» проводятся комплексные работы по капитальному ремонту: обновляются два котла, система горячего водоснабжения (ГВС), насосное и газовое оборудование, а также электроснабжение. Кроме того, проводится реконструкция самого здания котельной.

На улице Белинского завершился капитальный ремонт теплотрассы, в ходе которого было заменено 485 метров труб горячего водоснабжения и 106 метров труб отопления. В настоящее время активно ведутся работы по восстановлению благоустройства прилегающей территории.

На котельной БЖД проводится ремонт двух котлов, а также завершается замена труб холодного водоснабжения. На данный момент заменено 650 метров труб, а общая протяженность заменяемых труб диаметром 300 миллиметров составит 1890 метров.

В котельной «Карповская» продолжается капитальный ремонт пяти котлов ЗИО. Эти работы также имеют стратегическое значение для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Все запланированные мероприятия будут завершены до начала отопительного сезона.