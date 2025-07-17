Глава Павлово-Посадского городского округа проконтролировал ход ремонта ключевых объектов энергетики
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов проверил ход капитального ремонта важнейших объектов, обеспечивающих подачу тепла и воды, в рамках реализации государственной программы.
Особое внимание было уделено масштабным мероприятиям, напрямую влияющим на стабильное и качественное обеспечение ресурсами жителей округа.
На котельной «Городок» проводятся комплексные работы по капитальному ремонту: обновляются два котла, система горячего водоснабжения (ГВС), насосное и газовое оборудование, а также электроснабжение. Кроме того, проводится реконструкция самого здания котельной.
На улице Белинского завершился капитальный ремонт теплотрассы, в ходе которого было заменено 485 метров труб горячего водоснабжения и 106 метров труб отопления. В настоящее время активно ведутся работы по восстановлению благоустройства прилегающей территории.
На котельной БЖД проводится ремонт двух котлов, а также завершается замена труб холодного водоснабжения. На данный момент заменено 650 метров труб, а общая протяженность заменяемых труб диаметром 300 миллиметров составит 1890 метров.
В котельной «Карповская» продолжается капитальный ремонт пяти котлов ЗИО. Эти работы также имеют стратегическое значение для подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Все запланированные мероприятия будут завершены до начала отопительного сезона.
«Мы систематически работаем над совершенствованием инфраструктуры округа, чтобы обеспечить качественное тепло- и водоснабжение для каждого дома, учреждения и предприятия. Спасибо всем подрядным организациям за продуктивную совместную работу, а жителям округа — за понимание и сдержанность! Вместе мы делаем наш округ комфортным и надежным», — сказал Денис Олегович.