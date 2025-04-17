Глава Павлово-Посадского городского округа провел регулярный осмотр территории Электрогорска

В рамках проверки была оценена степень готовности ремонтных работ в здании, ранее занимаемом ПТУ.

Согласно полученным данным, завершены работы в туалете на первом этаже и практически закончено обустройство раздевалки для юных спортсменок, занимающихся тяжелой атлетикой в спортивной школе «Вымпел». В планах — частичная реконструкция кровли над спортивными залами.

Кроме того, в ходе инспекции были определены места для предстоящего городского субботника, запланированного на пятницу. В этот раз акцент будет сделан на благоустройстве общественных пространств.

Не менее важным является состояние мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне, где также ведутся ремонтные работы.

«Крайне важно, чтобы наша память и почтение проявлялись не только в устной форме, но и в поддержании чистоты и порядка на этих значимых объектах», — подчеркнул Денис Олегович.

Глава округа проверил состояние городского парка и выявил необходимость ремонта асфальтового покрытия на левой стороне. В ближайшее время городские коммунальные службы приступят к замене покрытия. На стадионе уже проведены работы по обновлению сидений на трибунах, и Денису Олеговичу было дано указание усилить контроль за состоянием футбольного поля.

«Провел беседу с неравнодушной жительницей дома № 36 по улице Советской. Тамара Васильевна обратила внимание на вандализм в подъезде, где были исписаны стены. Виновные установлены, и их действия будут рассмотрены в рамках работы комиссии по делам несовершеннолетних. Благодарю жителей за активную гражданскую позицию и своевременное информирование о подобных инцидентах», — добавил глава муниципалитета.

В завершение инспекционной поездки Денис Семенов отдал соответствующие распоряжения городским службам по уборке улиц и контейнерных площадок, а также по очистке автобусных остановок.