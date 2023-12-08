Глава Павлово-Посадского городского округа проверил состояние территории

В ходе традиционного объезда глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов оценил качество содержания территории, а также проверил подготовку к Новому Году. С учетом обращений от горожан, полученных через соцсети, глава округа осмотрел дворы.

В результате городским службам он поручил усилить работу по уборке и вывозу снега, чтобы не допустить возникновения больших навалов, зачистить до основания детские площадки и парковки, увеличить число сотрудников и техники, задействованных в работе, а также наладить системный подход к уборке во дворах Павлово-Посадского городского округа.

Денис Семенов отметил, что внимания требуют дворы на улицах Вокзальной, Герцена и БЖД. Их обслуживает частная УК «Победа». Информация уже передана в главное управления содержания территорий Подмосковья. Это должно помочь простимулировать управляющую организацию.

Также глава округа побывал на месте свалки снега в микрорайоне Филимоновский, на улице Чехова. Он отметил, что некоторые высыпают снег, не довозя его до места назначения. Чтобы ситуация не повторялась, здесь поставят пропускной пункт со шлагбаумом.

Еще одним пунктом объезда стало Павлово-Посадское ПАТП. Глава отметил, что жители не раз жаловались на задержку или отсутствие автобусов. Одна из причин этого — состояние дорог после снегопадов. Теперь вопрос будет решаться совместно с «Мосавтодором». Кроме того, Денис Семенов поручил руководству предприятия увеличить число рейсов на маршруте № 21 «Электрогорск — Павловский Посад».

Глава Павлово-Посадского городского округа напомнил также о приближении Нового Года и сообщил, что все елки в муниципалитете уже установлены. Завершается размещение иллюминации и другого новогоднего декора.