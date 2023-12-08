Глава Павлово-Посадского городского округа рассказал о ходе уборки дорог

Под особым контролем главы Павлово-Посадского городского округа находится уборка дворов, дорог и тротуаров в муниципалитете.

«В рамках объезда по Электрогорску проконтролировал, как очищаются от снега общественные и дворовые территории. Мы объехали большую часть дворов многоквартирных домов. Адреса были выбраны, в том числе, по жалобам жителей», — сообщил глава муниципалитета Денис Семенов.

Глава Павлово-Посадского округа отметил, что погода в этом декабре очень переменчива. Экстремальные снегопады чередуются с дождями и оттепелями. В результате, образуется опасная наледь. Как следствие, осложняется ситуация на дорогах, появляются замечания к объектам торговли, содержанию остановочных павильонов, уборке дворов и общественных территорий.

«Каждый должен знать зону своей ответственности и убирать ее. Самое главное для нас сейчас — безопасность граждан», — подчеркнул Денис Семенов.

По итогам объезда глава дал целый ряд поручений. Специальные распоряжения получили руководители структурных подразделений, управляющих и подрядных организаций.

Отметим, что вопросы уборки дорог глава Павлово-Посадского округа держит на особом контроле на протяжении всей зимы.