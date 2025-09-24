Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел инспекцию в детском саду «Колокольчик»

Сад открылся в 2024 году, после проведения значительного капитального ремонта, который был реализован в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. В настоящее время здесь воспитываются 160 ребят из Электрогорска.

«Приятно видеть, как преобразились игровые комнаты и помещения, но главная цель моего визита – убедиться в бесперебойной работе всех систем. К сожалению, были обнаружены определенные недостатки, которые требуют немедленного устранения. Есть вопросы к качеству монтажа сантехнического оборудования в туалетных комнатах, а также некоторые моменты, подлежащие решению в рамках гарантийных обязательств. Нельзя игнорировать и состояние прилегающей территории. Получил обоснованные замечания от родителей относительно недостаточного количества малых архитектурных элементов. Ребятам нужны не только качели, но и уютные беседки, современные игровые комплексы» - сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

На данный момент, прилегающие территории не полностью оформлены для организации активных и увлекательных игр на открытом воздухе. Денис Семенов дал указание подрядчику ликвидировать все выявленные недостатки в ремонтных работах до конца следующей недели. Чтобы не лишать детей возможности для игр на свежем воздухе, управление образования закупит дополнительно 5 новых песочниц.