Глава Павлово-Посадского округа обозначил приоритеты на оперативном совещании

В здании администрации состоялось рабочее совещание под руководством главы Павлово-Посадского городского округа, Дениса Семенова, с участием руководителей ключевых городских служб и подведомственных организаций.

В центре внимания встречи, как и в прошлый раз, оказались вопросы, связанные с обеспечением комфортных условий проживания населения, включая состояние жилищно-коммунального хозяйства и городское благоустройство.

Денис Олегович акцентировал внимание на необходимости ускорения процесса проверки и оформления документов, подтверждающих готовность социальных объектов, и установил для представителей Мособлводоканала крайний срок – 1 сентября. Эта задача была определена как наиболее приоритетная.

Глава округа также обратил внимание на многочисленные обращения граждан Электрогорска, касающиеся отклонения температуры горячей воды от установленных норм. В этой связи Мособлводоканалу совместно с ресурсоснабжающей компанией «Электрогорск» поручено организовать комплексную комиссионную проверку. Кроме того, продолжится работа над решением проблем с качеством воды, поступающей в центральные районы Павловского Посада: Семенов дал управляющим компаниям и поставщикам ресурсов четкие указания по детальной проработке всех поступивших жалоб.

На встрече Денис Семенов поделился информацией о планируемом масштабном субботнике на реке Вохна, который состоится в субботу, 30 августа. Параллельно службы, отвечающие за благоустройство, проводят анализ обращений от жителей частных домов касательно необходимости удаления аварийных деревьев, произрастающих вдоль берега, с последующим принятием решения на основе результатов проведенного мониторинга.

Представитель сферы здравоохранения сообщила о привлечении в округ 20 новых врачей, начиная с января 2025 года. «Важным вопросом, который сейчас находится на рассмотрении, является предоставление жилья педиатру в Павловском Посаде, что является ключевым шагом для закрепления здравоохранительных кадров в регионе» - отметила она.

Представители культуры, спорта и молодежной политики сообщили о приглашении всех жителей на общеобластной День открытых дверей в учреждениях культуры, который запланирован на 30 августа.