Глава Павлово-Посадского округа отчитался перед депутатами о результатах 2024 года и обозначил приоритеты развития

В ходе заседания Совета Депутатов Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов представил отчет о работе за 2024 год, рассказал о реализованных проектах и поделился планами на ближайшую перспективу. Он также ответил на вопросы депутатов.

«Многое нам удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева» — начал Денис Олегович.

За прошедший год в Павлово-Посадском городском округе были реализованы следующие значимые проекты: благоустроена новая зона притяжения – Парк «Меленки», проведены работы по ремонту школы-интерната, образовательного корпуса Лицея №2 (бывш. школа № 4), школы №11, детских садов «Незабудка» и «Колокольчик», завершен капитальный ремонт поликлиник в Павловском Посаде и Электрогорске, а также произведен снос недостроенного объекта «Павловский Пассаж».

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В рамках программы улучшения дорожной инфраструктуры было отремонтировано 15 участков дорог, 13 дворов и установлено 12 детских игровых площадок. Также были построены 3 «народные тропы».

В первой половине 2025 года запланированы и уже реализованы следующие мероприятия: открытие нового дома для павловопосадской Ассоциации ветеранов СВО, празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведение традиционных фестивалей – «Русский Холодец», международного кинофестиваля «17 мгновений…» им. Вячеслава Тихонова, Кузнечного фестиваля, 7Я-фест и фестиваля Колокольного звона.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]