Глава Павлово-Посадского округа отчитался перед депутатами о результатах 2024 года и обозначил приоритеты развития
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
В ходе заседания Совета Депутатов Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов представил отчет о работе за 2024 год, рассказал о реализованных проектах и поделился планами на ближайшую перспективу. Он также ответил на вопросы депутатов.
«Многое нам удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева» — начал Денис Олегович.
За прошедший год в Павлово-Посадском городском округе были реализованы следующие значимые проекты: благоустроена новая зона притяжения – Парк «Меленки», проведены работы по ремонту школы-интерната, образовательного корпуса Лицея №2 (бывш. школа № 4), школы №11, детских садов «Незабудка» и «Колокольчик», завершен капитальный ремонт поликлиник в Павловском Посаде и Электрогорске, а также произведен снос недостроенного объекта «Павловский Пассаж».
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
В рамках программы улучшения дорожной инфраструктуры было отремонтировано 15 участков дорог, 13 дворов и установлено 12 детских игровых площадок. Также были построены 3 «народные тропы».
В первой половине 2025 года запланированы и уже реализованы следующие мероприятия: открытие нового дома для павловопосадской Ассоциации ветеранов СВО, празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведение традиционных фестивалей – «Русский Холодец», международного кинофестиваля «17 мгновений…» им. Вячеслава Тихонова, Кузнечного фестиваля, 7Я-фест и фестиваля Колокольного звона.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
«Впереди большие планы, над которыми мы уже работаем, а именно: Модернизация систем тепло- и водоснабжения, строительство 3-х блочно-модульных котельных, реализация 20 инвестиционных проектов на наших предприятиях, благоустройство озера Стахановское, нового сквера на улице Пионерской в Электрогорске, территории на месте снесенного ТЦ «Павловский Пассаж», зоны вокруг ДК им. А. С. Потапова, капитальный ремонт отделения «Истоки» МОУ Лицей и детского сада «Малютка», создание Аллей Героев на Электрогорском и Павлово-Посадском кладбищах. Мы продолжаем оказывать всестороннюю помощь и поддержку нашим бойцам. Волонтерами, под руководством Романа Игоревича Тикунова, совершено более 60 поездок в зону СВО. Потрачено более 250 миллионов рублей и доставлено более 300 тонн гуманитарного груза. В 2025 году мы поставили перед собой много задач, которые должны выполнить для комфорта и безопасности наших жителей. Благодарю всех депутатов за совместную плодотворную работу на благо родного Павлово-Посадского округа и поддержку всех значимых проектов!» — отметил Денис Семенов.