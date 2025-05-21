Глава Павлово-Посадского округа оценил ход благоустройства Электрогорска

20 мая глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов в сопровождении представителей городских служб и профильных департаментов провел инспекцию Электрогорска в рамках регулярного еженедельного обследования территорий. Целью визита была оценка хода работ по улучшению городской среды и поддержанию порядка в ключевых общественных местах.

На улице Пионерской, ранее занимаемой зданием неврологического отделения, ведутся масштабные работы по расчистке и выравниванию территории. В настоящее время участок готовится к дальнейшему благоустройству, и, как запланировано, в 2025 году здесь появится новый современный сквер.

В ходе инспекции особое внимание было уделено состоянию городского парка. Денис Семенов поставил задачу привести в порядок декоративные элементы, установленные в честь Дня Победы, которые будут сохранены в праздничном оформлении до конца летнего сезона. Также было дано указание ускорить ремонт пешеходных дорожек, расположенных слева от главного входа, и установить новую беседку для повышения комфорта посетителей.

На стадионе имени Р.Э. Классона ведутся работы по стрижке газонов, однако возникли вопросы относительно чистоты и состояния раздевалок. Глава округа поручил обеспечить регулярную уборку и устранить все замечания. Также предписано следить за сохранностью сидений на трибунах.

На улице Классона, в районе домов 11, 12 и 13, практически завершено комплексное преображение: обустроены новые парковочные места, расширены дорожки и обновлены тротуары. Местные жители уже отмечают положительные изменения.

Комиссия также проверила состояние Стахановского озера, где в этом году продолжаются работы по благоустройству. Денису Семенову было поручено подготовить эту зону отдыха к летнему сезону: убрать территорию от мусора, заменить отдельные элементы на пирсе и дорожках.

По итогам обследования глава округа дал распоряжение городским службам активизировать работу по уходу за зелеными насаждениями, уборке мусора, обновлению дорожных указателей и покраске опор освещения. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать Электрогорск еще более чистым, удобным и привлекательным для жителей и гостей города.