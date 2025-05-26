Глава Павлово-Посадского округа оценил работу городских служб в Аверкиевском территориальном отделе

23 мая Денис Семенов, глава Павлово-Посадского городского округа, совершил инспекционную поездку по Аверкиевскому территориальному отделу, чтобы оценить эффективность работы служб, занимающихся благоустройством, и выявить приоритетные задачи для повышения комфорта населения.

В Ново-Загарье планируется частичная реконструкция плитки на мемориале, посвященном участникам Великой Отечественной войны, поскольку имеющаяся плитка частично пришла в негодность. Вблизи храма вскоре будут установлены информационные стенды, рассказывающие об истории деревни, что позволит жителям и гостям более глубоко изучить свой край.

В Крупино продолжается строительство тротуара вдоль региональной трассы. Денис Семенов дал указание соответствующим службам устранить большую лужу, расположенную возле часовни и памятника Великой Отечественной войне, которая создает значительные неудобства для местных жителей. В ответ на обращения граждан возле дома №80 будет установлен искусственный ограничитель скорости для снижения интенсивности движения транспорта. В ходе беседы с местными жителями были затронуты вопросы чистоты в подъездах и нехватки постоянного персонала для уборки. Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» уже приступило к решению обозначенных проблем.

В Алферово будет установлен дорожный знак, запрещающий парковку грузового транспорта перед Домом культуры.

«Что касается капитального ремонта тротуара вдоль региональной дороги, мы готовим необходимые документы для включения этих работ в областную программу — дорога фактически разделяет деревню, и безопасный тротуар жизненно необходим жителям. Аналогичная задача поставлена и для Андреево. В Андреево дополнительно запланировано асфальтирование площадки перед сценической зоной», — сказал Денис Олегович.

В каждом населенном пункте остаются актуальными вопросы покоса травы, уборки мусора и поддержания детских игровых зон в надлежащем состоянии. В ближайшее время будут отремонтированы и покрашены ограждения, закуплен песок для песочниц, обновлены покрытия на детских площадках.

Все задачи, поставленные главой округа, должны быть выполнены до 15 июня.