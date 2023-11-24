Глава Павлово-Посадского округа посетил музей-диораму «Бои местного значения»

В преддверии Дня поисковика Московской области в Павлово-Посадском округе проходят тематические мероприятия. Так, в частности, глава муниципалитета Денис Семенов посетил музей-диораму «Бои местного значения» поискового отряда «Восток» Дома молодежи Электрогорска.

Глава округа отметил, что ребята, под чутким руководством командира отряда Егора Черналова, проделали огромную работу по созданию музея. В это замечательное учреждение они вложили всю душу. Каждая экспозиция продумана до мелочей.

«Первые две зоны представляют собой траншеи первой линии обороны Красной Армии и окопы немецко-фашистской Германии. В частности, смоделирована линия фронта конца апреля 1942 года у города Белый – сейчас Тверская область. В данном районе поисковый отряд «Восток» с 2015 года ведет поиски погибших солдат. Кроме того, в Бельском районе погибло большое количество уроженцев Московской области», – рассказал Денис Семенов.

Отметил глава Павлово-Посадского округа и третью, мемориальную зону. Именно здесь собраны личные вещи, медальоны и подписанные предметы солдат Красной Армии.

Денис Семенов отметил, что в этой зоне расположена «Галерея памяти», где размещены более девяти сотен фотографий советских солдат, которые прислали их родственники из разных регионов России.

«Год за годом растет уровень подготовки и решаемых задач: участники поискового движения «Восток» – это уже не просто добровольцы-любители, а практически профессиональные военные археологи», – подчеркнул глава муниципалитета.

Добавим, что пример бойцов времен ВОВ сегодня служит важным примером мужества для защитников рубежей нашей страны. Именно на своих героических земляков равняются военнослужащие из Павлово-Посадского округа на передовой.