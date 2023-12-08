Глава Павлово-Посадского округа посетил предприятие АО «ЭКОлаб»

Экскурсию для главы Павлово-Посадского округа провёл президент компании Сейфаддин Гашимович Марданлы. Денис Семенов посетил новый, строящийся цех, на базе которого будут производиться готовые к использованию биоматериалы и сухие питательные средства, применяемые при изготовлении медицинских диагностических наборов.

«После экскурсии обсудили с коллегами произошедшее объединение и создание Павлово-Посадского городского округа», — рассказал Денис Семенов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что этот факт положительно повлияет на стабилизацию и укрепление финансового положения территории. Специально для бизнес-сообщества округа глава предложил создать единый коллегиальный совет, который позволит чаще встречаться и делиться накопленным опытом.

Также глава Павлово-Посадского округа выразил большую благодарность предпринимателям за их помощь и поддержку наших ребят в зоне СВО.