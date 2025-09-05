Глава Павлово-Посадского округа проконтролировал ход благоустройства города

Целью инспекции стало личное ознакомление с прогрессом работ по благоустройству и выявление участков, требующих незамедлительного вмешательства.

В рамках рабочей поездки Денис Семенов навестил семью погибшего защитника города, которой, согласно программе поддержки многодетных семей, предоставлен земельный участок. Возникшие сложности с подключением к газовой сети, о которых обратилась семья, стали поводом для личного вмешательства главы округа. Он, совместно с представителем «Мособлгаза», взял решение этого вопроса под свой контроль. В настоящее время разрабатывается проектная документация, и в скором времени будут начаты необходимые строительные работы.

Отвечая на обращения граждан, Денис Семенов посетил улицу Вокзальную, где имеющаяся детская площадка у мемориала Неизвестному солдату пришла в негодность и, к сожалению, стала местом нежелательных действий. Глава округа распорядился коммунальным службам демонтировать существующую площадку и привести территорию в надлежащий вид. В перспективе планируется разработка концепции создания безопасного и функционального общественного пространства на данном месте.

Продолжается масштабное преображение сквера, расположенного на месте заброшенного строительного объекта – бывшего торгового центра «Павловский пассаж». В настоящее время уже уложены тротуары, установлена новая автобусная остановка, подготовлены основания для газонов и цветников. На месте некогда безжизненного бетонного каркаса появится современный зеленый центр микрорайона общей площадью 8 000 квадратных метров. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Активно ведутся работы по благоустройству территории центрального кладбища. На Аллее Героев создана основа для пешеходной зоны. В дальнейшем планируется организация озеленения и установка мемориальной скульптурной композиции в честь павших воинов, защищавших Отечество.

Жители города Филимоново выразили обеспокоенность по поводу затягивания сроков ремонта дорожного полотна вдоль стадиона и дома № 40Б, корпус 2. Глава округа поручил подрядной организации ускорить выполнение работ и обеспечить оперативное восстановление благоустройства после завершения прокладки инженерных сетей.

Также была проведена проверка состояния дворовых территорий многоквартирных домов, где особое внимание было уделено чистоте вблизи торговых точек, своевременному покосу травы, вывозу мусора и содержанию детских игровых зон. Все выявленные недочеты были зафиксированы и направлены на устранение.

Денис Семенов подчеркнул, что подобные выездные проверки позволяют получить актуальную информацию о ситуации на местах и оперативно решать возникающие проблемы. Он поблагодарил жителей за активное участие и конструктивную обратную связь, которая играет ключевую роль в улучшении городской среды. Проведение обследования было организовано в рамках реализации проекта «Городская среда», инициатором которого выступила партия «Единая Россия».