Глава Павлово-Посадского округа проконтролировал ход работ по благоустройству Аллеи Героев в Электрогорске

22 июля в ходе планового объезда города Электрогорска глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов в сопровождении Марины Каленковой, представителя Фонда защитников Отечества, встретился с родными погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

На местном кладбище уже в ближайшие дни подрядчик приступит к комплексным работам по благоустройству Аллеи Героев — значимого мемориального комплекса, призванного увековечить память и выразить признательность. В процессе улучшения инфраструктуры на первом этапе будет произведен демонтаж существующих фонарных столбов, препятствующих расширению и модернизации проезжей части.

Кроме того, Денис Семенов провел встречу с жителями частного сектора на улице Классона, где была поднята проблема периодического затопления подвалов. В соответствии с поступившей жалобой городские коммунальные службы проведут очистку ливневой канализации и укрепят дренажную систему, что позволит снизить риск затопления жилых домов.

Подготовка к празднованию Дня города, который состоится 16 августа, идет полным ходом. Особое внимание уделяется благоустройству парковой зоны: планируется снести старые, непригодные для использования постройки, расположенные рядом с хоккейной площадкой, что сделает территорию более безопасной и привлекательной.

В завершение обследования Электрогорска глава округа осмотрел дворовые территории и дорожное покрытие, определив приоритетные задачи по устранению дефектов, включая заделку ям, уборку мусора и покос сорной растительности.