Глава Павлово-Посадского округа проконтролировал состояние общественных и дворовых зон

Сегодня Денис Семенов, глава Павлово-Посадского округа, совершил инспекционную поездку по различным районам, чтобы лично оценить состояние дорог, общественных пространств и дворов.

По результатам проверки, городским службам были даны конкретные указания по приведению территории в порядок и улучшению ее внешнего вида.

Приоритетом стало оперативное решение вопроса с мусором, удалением сорняков и покосом травы в определенных местах. Особое внимание было уделено зонам вокруг мусорных контейнеров и коммерческих предприятий, где требуется более тщательная уборка. В Электрогорске, на улице Советская, 12, где реализуется масштабный проект благоустройства, предписано ликвидировать строительный мусор и обеспечить чистоту.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В ходе проверки на улице возле магазина «ДА» был обнаружен участок с поврежденным асфальтом. Руководству ресурсоснабжающей компании поручено провести срочный ремонт. Кроме того, запланирован ямочный ремонт дорожного покрытия, особенно в местах расположения люков, с целью повышения безопасности дорожного движения.

Негативные эмоции вызвал акт вандализма в городском парке, повлекший повреждение новой скамейки. Денис Семенов обратился к жителям с призывом бережно относиться к общественному имуществу, подчеркнув, что создание комфортной и приятной среды обитания возможно только при совместной работе.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В рамках инспекции глава округа также посетил детский летний лагерь, расположенный на базе школы №14, где пообщался с детьми и вручил им небольшие угощения. Он пожелал ребятам ярких впечатлений и прекрасных каникул.

Денис Семенов выразил благодарность жителям округа за их активность и заверил, что все поступающие предложения и обращения находятся под его личным контролем. Работа по созданию комфортной городской среды будет продолжена.