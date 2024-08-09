Глава Павлово-Посадского округа провел обход территории муниципалитета

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Обход начался с территории парка «Меленки». Вскоре граффисты благоустроят зону вблизи одной из входных групп. Глава муниципалитета поручил службам до 15 сентября опилить забор, чтобы подготовить рабочую зону для граффистов.

В преддверии скорого начала учебного года Глава Семенов проверил территории около образовательных учреждений. Главный критерий — соответствие всем санитарным нормам. Службам поручено покосить траву, убрать поросль и собрать мусор.

Глава Павлово-Посадского округа посетил деревню Евсеево, где подрядчик ремонтирует дорогу и тротуар к школе. Рабочие приступили к установке бордюрного камня. Глава поручил службам развернуть контейнерную площадку, чтобы она не портила внешний вид входной группы школы.

Выездная комиссия также проконтролировала ход работ на дороге по улице Советская протяженностью 1,5 километра. ДРСУ уже выполнили профилирование, укладку и укатывание асфальтовой крошки. Площадь работ — порядка 7500 квадратных метров.

Кроме того, выездная комиссия посетила парк «Победы». В зимний период времени сотрудники МБУ «Благоустройство» регулярно очищали дороги от снега. Работа тяжелой техники повредила асфальтное покрытие. Глава поручил заняться его восстановлением.

«Беспокоит состояние объектов, которые находят в ведении КС МО. Поручил ответственным окосить сети и тепловые камеры, привести в порядок и заизолировать теплотрассы» — сказал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Во время объезда также обсудили подготовку к празднованию 180-летия Павловского Посада. В преддверии проведения торжеств глава округа поставил много различных задач городским службам.