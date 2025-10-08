Глава Павлово-Посадского округа проверил готовность техники в округе к зиме

Проверка показала, что на борьбу со снегом и гололедом выделены следующие силы: 145 человек (120 от МУП «Благоустройство» и 25 от ДРСУ) готовы к ручной расчистке, а общий технический арсенал превышает 30 единиц техники. В него входят 14 тракторов (10 для дворов и 4 для смесей), 2 комбинированные дорожные машины (КДМ), 5 самосвалов, фронтальные погрузчики, экскаваторы и 5 маневренных минипогрузчиков, которые будут чистить новые общественные пространства.

Служба ДРСУ дополнительно располагает семью коммунальными машинами и семью тракторами. Особое внимание уделено запасам противогололедных материалов: МУП «Благоустройство» имеет 450 тонн пескосоляной смеси и закупило еще 1200 тонн, а ДРСУ располагает внушительным резервом в 19 000 тонн. Таким образом, общий запас округа составляет 20 650 тонн.

В ходе инспекции с участием главы были выявлены и недостатки: часть техники находится на ремонте. Денис Семенов дал жесткое поручение максимально ускорить работы, подчеркнув, что «каждая единица техники на счету». Глава округа также заверил, что благодаря поддержке Губернатора Андрея Воробьева коммунальные службы полностью готовы к дополнительной ответственности по содержанию новых парков и скверов и будут работать 24/7, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей.