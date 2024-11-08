Глава Павлово-Посадского округа проверил общественные места Электрогорска

Еженедельный объезд территорий города начался со Стахановского озера. В ходе проверки особое внимание было уделено состоянию общественных пространств и вопросам благоустройства.

Во время проверки Денис Олегович дал указание управляющей компании активизировать усилия по уборке мусора. Также он поручил убрать столбы в зоне «В гостях у сказки», оставшиеся после демонтажа входной группы. В зоне «Стахановский берег» глава округа обозначил необходимость замены сломанных стульев.

В ходе инспекции удалось пообщаться с местными жителями и выслушать их пожелания. В ответ на обращения представителей старшего поколения будет продлена пешеходная дорожка, которая тянется от новой зоны отдыха до входа на озеро рядом с ФОКом «Лидер».

После глава Павлово-Посадского округа посетил сквер Чернобыльцам и сквер Святого Константина. Здесь службы для удобства посетителей регулярно убирают дорожки от мокрого снега и остатков листвы. Затем комиссия проверила состояние городского парка, в котором недавно установили охранный пост.

Денис Олегович поручил подключить камеры системы «Безопасный регион» к компьютеру сотрудника охраны, чтобы он мог следить за происходящим в парке. Глава округа также дал указание о планировании в следующем году ремонта дорожек, ведущих со стороны ул. Ленина. Кроме того, в обновлении нуждается покрытие около сцены.

Замене подлежат столбы на входной группе стадиона им. Р. Э. Классона. Глава отметил необходимость ремонта флагштоков и обновления пластиковых сидений на трибунах. В завершение была проверена работа по устранению технической аварии на теплотрассе по ул. Ленина, где в настоящее время осуществляется замена 15 погонных метров трубопровода.