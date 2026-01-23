Глава Павлово-Посадского округа вручил сертификаты на покупку жилья молодым семьям

В Павлово-Посадском городском округе состоялось знаковое событие для шести молодых семей. В торжественной обстановке глава муниципалитета Денис Семенов вручил им свидетельства о праве на социальную выплату в рамках федеральной программы «Молодая семья».

Программа, действующая в округе с 2008 года, уже позволила улучшить жилищные условия 132 семьям. Ее механизм отработан до мелочей и представляет собой не просто финансовую инъекцию, а комплексную поддержку. Полученный сертификат дает право на целевые средства, которые можно направить на покупку квартиры на любом рынке, строительство индивидуального дома или участие в долевом строительстве. Главное преимущество — обязательное сопровождение сделки специалистами администрации, что минимизирует риски и юридические ошибки на всех этапах: от выбора объекта до оформления права собственности.

Этот день стал особым для еще шести семей округа. Для них сертификат представляет собой не только материальную помощь, но и гарантию стабильности, шанс обрести собственное жилье и создать для детей благоприятную среду.

«От всего сердца поздравляю каждую семью! Пусть новый дом станет местом, где растут мечты, звучит детский смех и крепнет самое главное — семья!», — обратился к новоселам Денис Семенов.

Для получателей, как поделилась одна из участниц Анастасия, сертификат — это шанс перестать зависеть от аренды и планировать жизнь на годы вперед. Программа выступает в роли социального катализатора, переводя абстрактную мечту о своем жилье в плоскость конкретных действий.

Напомним, что на участие в проекте имеют право граждане РФ до 35 лет, состоящие в браке или являющиеся единственным родителем, имеющие детей и официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. На реализацию сертификата отводится шесть месяцев. Информацию о порядке подачи документов и актуальных требованиях можно получить в профильном отделе местной администрации.