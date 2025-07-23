Глава Павлово-Посадского округа встретился с семьями погибших военнослужащих в рамках инспекционной поездки

На Городском кладбище в Павловском Посаде состоялась встреча Дениса Семенова с близкими родственниками участников специальной военной операции, чья жизнь трагически оборвалась. В настоящее время подрядная организация приступает к работам по благоустройству Аллеи Героев. В обсуждении окончательного дизайна памятных сооружений приняли участие Марина Каленкова, представляющая Фонд помощи защитникам Отечества, и семьи погибших. 11 августа запланирована поездка родственников из Павловского Посада и Электрогорска в Москву, где они смогут увидеть макеты будущих памятников, созданные скульптором Владимиром Ивановым.

Глава округа выразил особую благодарность молодёжной организации «Патриоты России» за активное участие в поддержании порядка на местах захоронений бойцов. Было подчеркнуто, что данный проект будет разрабатываться в тесном сотрудничестве с семьями погибших, чтобы максимально учесть их пожелания и потребности.

В ходе инспекционной поездки Денис Семенов также уделил внимание состоянию дел в микрорайонах Городок, Ленская, Филимоново и деревне Курово.

В Городке было дано распоряжение о проведении работ по асфальтированию участка дороги, расположенного возле яблоневого сада. Во дворе на Интернациональном переулке в микрорайоне Ленская принято решение включить капитальный ремонт в план на 2026 год. Для деревни Курово подготовлены указания для коммунальных служб по проведению работ по подготовке дорожной инфраструктуры и санитарной очистке в связи с предстоящим туристическим фестивалем, который состоится в ближайшие выходные. В Филимоново продолжаются работы по уборке и ремонту дорожного покрытия, направленные на поддержание чистоты и порядка на территории.

Благодаря комплексному подходу и вниманию к нуждам всех населенных пунктов Павлово-Посадский округ стремится стать комфортным и благоустроенным местом для проживания.