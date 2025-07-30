Глава Павлово-Посадского округа выехал в сельские поселения с рабочим визитом

30 июля глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов совершил объезд сельских территорий, чтобы лично пообщаться с местными жителями и выявить наиболее актуальные для них вопросы.

Целью данной поездки стало выявление проблем и разработка конкретных мер для их быстрого решения.

Деревня Субботино

Жители выразили ряд важных запросов:

Улучшение подъездных путей. Проблема с шириной дороги была отмечена, и дано поручение провести детальную проверку и подготовить проект для расширения.

Состояние дорожного покрытия. Жители были проинформированы о запланированных работах по укреплению и выравниванию дорог, которые должны быть завершены до наступления холодов.

Очистка источников воды. По просьбе жителей будет организована очистка старых колодцев с привлечением квалифицированных специалистов.

Создание многофункциональной площадки. Жители выразили заинтересованность в появлении такой площадки в следующем году. Это пожелание было принято во внимание, и уже в скором времени начнется разработка соответствующего проекта.

Деревня Крупино

Здесь уже наблюдаются положительные сдвиги:

Благодаря усилиям компании «Мосавтодор» проведена реконструкция региональной дороги и оборудован тротуар, что существенно повысило безопасность пешеходов.

Остается нерешенной проблема с образованием лужи возле часовни. Денис Семенов дал распоряжение оперативно выяснить причины и устранить эту неприятность в ближайшее время.

Деревня Левкино

В ходе посещения деревни был проверен недавно установленный детский игровой комплекс:

Местные дети активно пользуются новой площадкой, однако требуется подсыпать песок для полного соответствия требованиям безопасности. Эти работы запланированы на ближайшее время.

На просьбу жителей об установке сетки на футбольные ворота глава округа дал поручение включить этот вопрос в перечень запланированных работ.

Обсуждалось также состояние дороги. Компания «Мосавтодор» будет и впредь контролировать качество дорожного покрытия и поддерживать его в надлежащем состоянии.

Развитие сельских территорий – приоритетная задача

Денис Семенов выразил благодарность жителям за их активную гражданскую позицию, заинтересованность в развитии родного края и конструктивные предложения. Он подчеркнул, что все замечания и пожелания будут учтены при принятии окончательных решений.