Глава Павловского Посада Денис Семенов провел еженедельный объезд территории округа

В микрорайоне Солнечный, расположенном в Павловском Посаде, состоялась встреча с местными жителями, активно участвующими в жизни района. В ходе встречи Денис Олегович проверил ход выполнения задач, поставленных на предыдущей встрече. В настоящее время завершены работы по подсыпке дорожного покрытия, определено место для установки современной детской площадки, которая появится по адресу Сосновый проезд, д. 21. Глава также сообщил жителям о запланированном капитальном ремонте Кузнецовской школы, который начнется в 2026 году.

Обсуждался вопрос организации транспортировки учащихся в альтернативную школу на период проведения ремонтных работ. Жители микрорайона предложили провести День микрорайона Солнечный. По поручению главы, заместитель Светлана Аргунова будет курировать организацию этого мероприятия.

На улице Вохно-Набережной жители выразили просьбу о подсыпке дороги, ведущей к реке. Первым этапом решения данной проблемы является устранение возникшей аварийной ситуации на водопроводных сетях. Представители Мособлводоканала взяли ситуацию под контроль и оперативно приступят к ее ликвидации. Денис Олегович также дал указание организовать масштабный субботник на берегу реки Вохны в конце августа и определить наиболее подходящее место для размещения контейнерной площадки.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, мы ежегодно проводим ремонт дорожного покрытия. В настоящее время ДРСУ завершает асфальтирование улицы Свердлова», — прокомментировал Денис Семенов.

В парке «Меленки» к празднованию Дня города (23 августа) готовится ряд улучшений: уже уложены новые пешеходные дорожки, обеспечивающие комфортное передвижение, и завершается работа по укладке покрытия перед сценической площадкой. Денис Олегович поделился планами по возведению трибуны рядом со скейт-площадкой.