Глава Павловского Посада встретился с представителями регионального отделения Комитета семей воинов Отечества

Комитет семей воинов Отечества принимает самое активное участие в жизни бойцов, которые участвуют в зоне СВО. Он объединяет близких как мобилизованных, так и контрактников и добровольцев. Женам, матерям, детям оказывают и психологическую, и юридическую поддержку. Текущие вопросы обсудил с Комитетом глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.