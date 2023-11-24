Глава Павловского Посада встретился с представителями регионального отделения Комитета семей воинов Отечества
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электрогорск]
Комитет семей воинов Отечества принимает самое активное участие в жизни бойцов, которые участвуют в зоне СВО. Он объединяет близких как мобилизованных, так и контрактников и добровольцев. Женам, матерям, детям оказывают и психологическую, и юридическую поддержку. Текущие вопросы обсудил с Комитетом глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.
Руководитель регионального отделения Комитета Марина Мигунова наметила круг вопросов, которые общими силами возможно решить.
«Хочу отметить важность работы, которую ведут матери и жены военнослужащих, волонтеры, неравнодушные жители, администрация, депутаты, предприниматели, общественные организации и школьники – все жители нашего Павлово-Посадского округа», - подчеркнул Денис Семенов.
Так, жители округа ежемесячно отправляют в зону СВО гуманитарную помощь, переправку которой курирует председатель Совета депутатов Роман Тикунов. Создан телеграм канал #СвоихНеБросаем. На базе центра социального обслуживания и реабилитации «Павлово-Посадский» организовано изготовление «сухого душа». Также жители своими руками изготавливают буржуйки, сублимированные продукты питания и окопные свечи. А при Казанском храме изготавливают маскировочные сети.