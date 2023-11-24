Глава Павловского Посада встретился с родителями детей с особенностями здоровья
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
В преддверии Дня матери глава подмосковного Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел встречу с активистами общественной организации «Лучики Надежды».
Так, с главой муниципалитета пообщались родители и законные представители детей и молодых людей с особенностями здоровья. В организации состоит почти семь десятков семей, которые постоянно поддерживают друг друга, заряжают оптимизмом, обмениваются опытом, а также продвигают инициативы по инклюзии детей и молодых людей из Павлово-Посадского округа. На встрече присутствовала и руководитель «Лучиков Надежды» Ольга Разумова.
В комфортной неформальной обстановке участники мероприятия обсудили будущее ребят, которые скоро станут совершеннолетними: их социализацию и трудовую деятельность. Глава Павловского Посада поблагодарил общественников за выполнение столь важной миссии и пожелал им больше поводов для радости.