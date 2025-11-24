Глава подмосковного Клина навестила раненого бойца СВО в санатории «Солнечногорский»

В подмосковном санатории «Солнечногорский» глава городского округа Клин Инна Федотова навестила военнослужащего с позывным «Клин» и настоящим именем Руслан, который проходит реабилитацию после тяжелого ранения. Визит состоялся 23 ноября по поручению губернатора Андрея Воробьева, данного после встречи с участниками СВО.

В ходе доверительной беседы была достигнута договоренность о направлении современной «крылатой» техники для роты бойца на Харьковское направление. Поставки запланированы на начало декабря в составе очередного гуманитарного конвоя из Клина. Эта аппаратура предназначена для выполнения специальных задач непосредственно на передовой и даже «за ленточкой».

Руслан, получивший осколочное ранение в зоне боевых действий, выразил признательность медицинскому персоналу учреждения, в частности главному врачу Людмиле Волошиной, за профессионализм и внимательный уход. Инна Федотова подчеркнула, что власти округа продолжат оказывать всестороннюю поддержку воинам. Также она планирует встретиться с матерью бойца, чтобы проинформировать ее о доступных мерах помощи для семей военнослужащих.