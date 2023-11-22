Глава подмосковного Красногорска вручил паспорта юным землякам
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В Культурном центре «Купина» имени Любови Жук в Нахабине (городской округ Красногорск) состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации.
Исполнить почетную миссию прибыл руководитель муниципалитета Дмитрий Волков. Из его рук главный гражданский документ получили девять школьников. Глава округа отметил в приветственном слове, что с этого момента у ребят начинается отсчет самостоятельного жизненного пути. Также особое внимание Дмитрий Волков уделил месту, где проходила церемония.
«Купина» является площадкой для гармоничного, всестороннего развития личности, воспитания патриотизма. Большая заслуга в этом дружного коллектива культурного центра. Символично, что именно здесь мы вручаем паспорта», — подчеркнул глава округа.