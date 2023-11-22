Глава подмосковного Красногорска вручил паспорта юным землякам

Исполнить почетную миссию прибыл руководитель муниципалитета Дмитрий Волков. Из его рук главный гражданский документ получили девять школьников. Глава округа отметил в приветственном слове, что с этого момента у ребят начинается отсчет самостоятельного жизненного пути. Также особое внимание Дмитрий Волков уделил месту, где проходила церемония.

«Купина» является площадкой для гармоничного, всестороннего развития личности, воспитания патриотизма. Большая заслуга в этом дружного коллектива культурного центра. Символично, что именно здесь мы вручаем паспорта», — подчеркнул глава округа.