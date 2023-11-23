Глава подмосковного Одинцово проверил ход благоустройства подходов к станции МЦД-4 «Лесной городок»

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход работ по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 «Лесной городок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что до 20 декабря подрядная организация «Российских железных дорог» планирует завершить установку шумозащитных экранов, а также благоустройство подходов и монтаж ливневой канализации, отсекающей поверхностные воды от пешеходного тоннеля.

«По итогам проверки поручил проработать вопрос расширения парковочного пространства и благоустройства сквера рядом со станцией, установить камеры видеонаблюдения и подключить их к системе «Безопасный регион», – рассказал Андрей Иванов.

Напоминаем, что в прошлом году вблизи станции МЦД-4 «Лесной городок» уже были отремонтированы три участка автомобильных дорог, также была организована перехватывающая парковка и разворотная площадка для общественного транспорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что почти две тысячи километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года.