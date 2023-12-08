Глава подмосковного Подольска передал гуманитарную помощь бойцу СВО

Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с военнослужащим специальной военной операции с позывным «Куман».

Руководитель муниципалитета пообщался с бойцом, пожелал успеха на передовой и передал полезный груз. Как отметил Григорий Артамонов, заявка военнослужащих выполнена полностью. В подразделение, где служат 50 подольчан, отправлены строительные инструменты, утеплитель, газовые баллоны и медикаменты.

По словам «Кумана», подольская администрация не оставляет без внимания ни одну просьбу военных.

Между тем, сбор грузов в зону СВО в Подольске продолжается. В субботу в честь Дня героев Отечества в округе пройдет очередная единая патриотическая акция.