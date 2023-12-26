Глава подмосковного Ступино принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

«Это (участие в акции «Елка желаний». — прим. ред.) доставляет радость детям, и доставляет радость точно так же нам. <…> Я взял шарик. <…> Игнатенко Надежда Игоревна <…> просит подарить на Новый год графический планшет. Планшет приобретем и я отправлю его по адресу для того, чтобы вручили Надежде Игоревне», — сказал Сергей Мужальских.