Андрей Воробьев исполнит новогодние желания троих детей из Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнит заветные мечты троих маленьких жителей региона. Желания детей были написаны на елочных шарах, которыми украсили праздничное дерево на заседании Высшего Совета региона. Воробьев в рамках акции «Елка желаний» снял с дерева три шарика.

«Каждый год мы наряжаем Елку желаний. И главная задача, чтобы любой мог внести свою лепту, помочь тому, кто в этом очень нуждается, сделать маленькое чудо. Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции. Мы обязательно вместе с Дедом Морозом исполним мечты ребят», - сказал Воробьев.

Губернатору попались шары с новогодними желаниями Саши из Богородского округа, Матвея из Ивантеевки и Димы из Балашихи. Мальчикам одиннадцать, восемь и четырнадцать лет соответственно. Саша мечтает полетать на вертолете, Матвей поуправлять танком, а Дима хочет шведскую стенку. Все мечты ребят будут исполнены в ближайшее время.

Ранее глава региона сообщил, что из Подмосковья отправился гуманитарный груз с помощью для военнослужащих и с новогодними подарками для детей ДНР.