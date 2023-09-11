Глава подмосковных Химок поздравил Андрея Воробьева с победой на выборах губернатора

Андрей Воробьев победил на выборах главы Подмосковья — за него отдали голоса подавляющее большинство избирателей. С безоговорочной победой его поздравил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Как отметил глава муниципалитета, горожане ценят ту помощь, которую оказывает Андрей Воробьев округу. Благодаря этому Химки динамично развиваются, здесь особое внимание экономике, социальной инфраструктуре и другим важным направлениям. И эта четкая тенденция обязательно сохранится и в будущем.

Дмитрий Волошин также акцентировал внимание на большой явке избирателей на участки для голосования, которая, по официальным данным, составила более 55 процентов.