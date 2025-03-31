Глава подмосковных Химок провела обход территорий округа
Глава Химок Землякова провела обход территорий округа
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Глава городского округа Химки Елена Землякова провела пеший обход территорий, особое внимание было уделено содержанию домов и подъездов на улице Мичурина в Старых Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В обходе приняли участие заместители по направлениям, депутаты и городские службы.
«Жилой фонд здесь имеет значительно большой возраст, поэтому нуждается в постоянном, тщательном уходе. Осмотрела прилегающую территорию в этом районе, усилим работу с предпринимателями. Рельеф холмистый, на территории много лестниц. Поручила установить элементы для пандусов на широких лестницах уже в этом году», — написала Землякова в своих социальных сетях.
По результатам обхода она поручила обновить штукатурку, покрасить стены, вымыть окна в подъезде дома № 15. Помимо этого, она проверила содержание придомовых территорий. Специалистам из управляющих компаний и ОГХ предстоит провести уборку, вывезти сухие ветки, аварийные деревья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.