Глава подмосковных Химок выступил с докладом на областной конференции по теплоснабжению

Глава Химок Дмитрий Волошин на заседании в Мособлдуме подробно рассказал о ситуации с теплоснабжением в городском округе.

Руководитель муниципалитета заострил внимание на состоянии системы в данный момент и поделился программой ее модернизации. По словам Волошина, в 2022 году в округе столкнулись с проблемами, вызванными изношенностью сетей и оборудования в пунктах подачи тепла. При поддержке губернатора и регионального министерства энергетики была разработана программа, рассчитанная на три года.

Первый этап задуманного проекта пройден в этом году, когда в рамках подготовки к отопительному сезону заменены 15 изношенных участков трубопровода, приведены в порядок 13 котельных и 88 тепловых пунктов. Это позволило бесперебойно подавать в дома тепло и горячую воду.

В старой части Химок пока остаются узкие моменты. С октября здесь ликвидировано около 250 утечек. Идет замена насосов, запорных арматур, труб, увеличено число ремонтных бригад и количество спецтехники. Создан оперативный штаб, специалисты работают 24 часа в сутки и четко отслеживают ситуацию.