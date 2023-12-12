Глава Подольска обсудил уровень преступности среди несовершеннолетних

Глава подмосковного городского округа Подольск Григорий Артамонов провел аппаратное совещание на тему уровня преступности среди несовершеннолетних в муниципалитете за 2023 год.

Как отметил глава округа, частно подростки идут на преступления из-за непонимания, что их действия могут кому-то навредить или противоречат правовым нормам. Чтобы сформировать у ребят представление о законодательстве, для детей и родителей регулярно проводят мероприятия.

Благодаря принятым мерам, прослеживается тенденция к снижению административных правонарушений молодыми людьми. На данный момент в межведомственной базе Комиссии по делам несовершеннолетних состоят около восьми десятков подростков. Десять из них совершили общественно опасные деяния до достижения возраста, в котором могут привлечь к уголовной ответственности. Над каждым случаем уполномоченные специалисты работают индивидуально.

Также на повестке дня стояла тема детских травм и смертей, особенно в преддверии новогодних праздников. Григорий Артамонов призвал быть максимально внимательными в ситуациях, касающихся безопасности детей.