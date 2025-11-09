Глава Подольска открыл детскую площадку рядом со школой в Луганске

8 ноября в Луганске была открыта новая детская площадка возле школы № 37. Глава Подольска Григорий Артамонов вместе с председателем Совета депутатов Игорем Науменковым и игуменом Сергием присутствовали на этом событии. Об этом сообщили представители администрации Подольского городского округа.

Делегация привезла не только радость, но и множество подарков для учащихся: проекторы, принтеры, сканеры и ноутбуки. На открытии площадки для детей организовали настоящий праздник с аниматорами, воздушными шарами и сладостями. Дети показали свои творческие номера, а затем с удовольствием опробовали новые качели и карусели.

«Когда в предыдущий раз я посещал эту школу, мы договорились о создании детской площадки. Рад видеть радостные лица детей — их улыбки стоят всех усилий. Особенно приятно получать творческие подарки в ответ», — отметил Артамонов.

Глава города на протяжении длительного времени поддерживает луганскую школу. В апреле, перед Днем Победы, делегация Подольска приезжала с техникой, набором для занятий и спортивным инвентарем. Особым подарком стал баннер, посвященный подвигу Подольских курсантов в годы войны.

