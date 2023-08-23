Глава Подольска поздравил архиепископа Аксия с днем тезоименитства

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ]

Глава подмосковного городского округа Подольск Дмитрий Жариков поздравил архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия с днем тезоименитства или, иными словами, с днем памяти того святого, имя которого дано при крещении.

Жариков отметил, что этот день важен для каждого священнослужителя, поскольку это, как подчеркнул глава муниципалитета, день духовного рождения.

Также архиепископа поздравили глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов. Представители муниципальных администраций также приняли участие в Божественной литургии вместе с другими прихожанами и представителями епархии.