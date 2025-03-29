Глава Подольска принял участие в субботнике

Глава Подольска Григорий Артамонов принял участие в городском субботнике вместе с неравнодушными горожанами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Артамонов сообщил, что вместе с волонтерами навел порядок в сквере имени Долгого. Там убрали прошлогоднюю листву, подмели дорожки и позаботились о зеленых насаждениях.

«Уборка сегодня прошла на 10 общественных пространствах, а также на территориях образовательных учреждений», — отметил глава округа.

В субботнике также приняли участие сотрудники АО «ЗИО-Подольск», ЗАО «ЗиО-Здоровье», АО ОКБ «Гидропресс» и других. В результате совместных усилий было собрано более 370 кг мусора. Субботник продолжится 5 апреля.

Субботник может включать в себя уборку мусора, высадку деревьев и кустарников, восстановление зеленых насаждений, а также благоустройство общественных пространств и дворов.

Ранее сообщалось, что глава Химок Елена Елена Землякова приняла участие в городском субботнике.