В Химках начались городские субботники

Глава городского округа Химки Елена Землякова открыла новый этап традиционных субботников, которые проходят уже вторые выходные подряд. Об этом сообщили в администрации округа.

В уборке городских территорий приняли участие более 250 сотрудников градообразующих предприятий и организаций, которые собрали мусор и очистили четыре зоны, выбранные совместно с местными жителями.

«Убирать город вместе становится нашей доброй традицией. Благодарю всех за участие», — отметила Землякова.

Субботник прошел на улицах Кирова и Нахимова, в Химкинском лесопарке и вдоль береговой линии канала имени Москвы. Химчане активно работали над очисткой зеленых зон и прогулочных пространств от мусора, старой листвы и сухих веток.

В мероприятии принимали участие сотрудники таких компаний, как НПО «Энергомаш», НПО «Лавочкина», МКБ «Факел», а также МАП №8 филиала «Мострансавто», и другие местные предприниматели.

Уборка в Химках продлится до конца апреля. Горожане намерены привести в порядок все дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства к началу теплого сезона.

Следующий городской субботник будет проведен 5 апреля, а 12 апреля планируется областной субботник на всей территории Химок.

Ранее жителей Химок пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе по патриотическому воспитанию.