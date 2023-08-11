Глава Подольска проконтролировал ход благоустройства городского лесопарка

Глава Городского округа Подольск Дмитрий Жариков рассказал, что рабочие уже приступили к благоустройству лесопарка за Сквером 200-летия Подольска. Об этом просили сами жители, поделился Жариков в социальных сетях.

На данный момент на территории ведется геодезическая разбивка дорожно-тропической сети. Жариков также отметил, что скоро приступят к очищению местности от старых растений, погибших деревьев и высохших сорняков, которых скопилось очень много, потому что территория долго не убиралась.

Проект благоустройства рассчитан так, чтобы новая часть пешеходной зоны стала логическим продолжением той, которую преобразовали в 2022 году. Ее благоустроили в рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Глава Подольска также добавил, что завершить все работы планируют в течение месяца. За это время сделают удобные зоны для пешеходов.