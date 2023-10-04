Глава Подольска рассказал, как пройдет празднование 242-летия округа

В этом году Подольск празднует 242-летие. Праздник будет назван «Подольск. За наших! За Победу! За Россию!» и будет посвящен уроженцам округа, которые отмечены трудовыми заслугами и совершали подвиги на полях боя, в том числе и тем, кто защищает страну на специальной военной операции. Так, в память о героях Великой Отечественной войны будут возложены цветы к стеле «Подольск – город воинской доблести».

Как отметил Дмитрий Жариков, для горожан и гостей Подольска организаторы подготовят насыщенную программу со спортивными и патриотическими активностями. В учебных заведениях же проведут тематические уроки и другие мероприятия, посвященные истории малой Родины. А также школьники смогут поучаствовать в танцевальном флешмобе, который подготовят активисты молодежной организации «Движение первых».

Не обойдется День города и без масштабного концерта с участием звезд российской эстрады и творческих коллективов. Активности будут ждать всех желающих и в городских парках. Все подробности и расписание праздничных мероприятий можно узнать в социальных сетях главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова.