Глава Подольска вручил первые паспорта юным жителям округа
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков вручил первые паспорта юным местным жителям, мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!». Об этом он написал в своих соцсетях.
На вручение были приглашены 16 ребят, которые проявили себя в учебе, спорте, общественной деятельности. Так, например, паспорт получила ученица Быковской школы Кира Рожкова, которая занимается художественной гимнастикой в школе олимпийского резерва «Лидер» и уже имеет первый взрослых разряд. Жариков поздравил молодых граждан с этим знаменательным событием в их жизни, ставшим «большим шагом ко взрослой жизни».
«Вместе с приобретением новых прав появляются и обязанности, а значит, возрастает ответственность. Уверен, что вы будете соблюдать законы и Конституцию РФ, наполняя свою жизнь только добрыми делами и благородными поступками во благо нашего родного Подольска и России», – заключил глава округа.