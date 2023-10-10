Глава Подольска вручил первые паспорта юным жителям округа

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков вручил первые паспорта юным местным жителям, мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!». Об этом он написал в своих соцсетях.

На вручение были приглашены 16 ребят, которые проявили себя в учебе, спорте, общественной деятельности. Так, например, паспорт получила ученица Быковской школы Кира Рожкова, которая занимается художественной гимнастикой в школе олимпийского резерва «Лидер» и уже имеет первый взрослых разряд. Жариков поздравил молодых граждан с этим знаменательным событием в их жизни, ставшим «большим шагом ко взрослой жизни».