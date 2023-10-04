Глава Подольска вручил сиротам ключи от квартир

Глава городского округа Дмитрий Жариков обратился к ребятам с теплыми словами, вручил Виктории и Татьяне ключи от квартир, а Елисею сертификат на покупку жилья в любом муниципалитете Подмосковья. Отметим, что каждый из них успешно делает первые серьезные шаги в жизни, получает образование в различных учебных заведениях. Так, Елисей учится в Российском государственном институте туризма и сервиса, Татьяна и Виктория — в колледже имени Никулина. В ответном слове они поблагодарили Дмитрия Жарикова за оказанное внимание.

Всего в Подольске до завершения 2023 года по губернаторской программе «Жилище» квартирами будут обеспечены 43 молодых человека из числа детей-сирот.