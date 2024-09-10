Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Гасанов избрался на выборах и сразу умер

Глава поселения Воскресенское, расположенное в Новой Москве, Магомед-Загир Гасанов, ушел из жизни аккурат после выборов муниципальных депутатов, сообщается на сайте администрации муниципального образования.

Как приводится в некрологе, чиновник скончался во вторник, 10 сентября, в возрасте 62 лет. Причины ухода из жизни Гасанова не поясняются.

«Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Гасанов Магомед-Загир Гасанович. С 2013 года Загир Гасанов возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское. С 2020 года являлся директором Муниципального бюджетного учреждения „Дом культуры и спорта Воскресенское“», — говорится в сообщении.

На прошедших 6–8 сентября выборах Гасанов избирался от партии «Единая Россия» на должность депутата Совета муниципальных образований по избирательному округу номер 5 в Щербинке.

В администрации поселения Воскресенское отметили «большой вклад Гасанова в развитие и совершенствование столичного местного самоуправления».