Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии прокомментировал заявления Президента о развитии туризма

Член правления и глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил, что Президент РФ Владимир Путин требует решения масштабной задачи, что может значительно изменить отечественный туризм, интернет-издание «Абзац» .

Накануне глава России провел совещание по вопросам, связанным с развитием туристической сферы. В ходе видеоконференции он потребовал ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для выполнения поставленной задачи, по словам Президента РФ, необходимо расширить дорожную инфраструктуру, а также улучшить сервис.

По его словам Георгия Мохова, сегодня концепция необходимости развития автотуризма в России уже существует, однако есть потребность в создании системного мастер-плана, в котором будут отмечены участки для строительства дорог, пунктов размещения туристов и других объектов инфраструктуры.

Эксперт также отмечает, что на данный момент времени автомобильный туризм в России практически не развивается. Для людей, которые захотят путешествовать таким образом, нет никакой инфраструктуры.

Мохов заявил, что для составления мастер-плана, необходимо предварительно провести экспертизу, которая покажет, куда туристы едут чаще всего. Он также подчеркнул, что такой подход к работе поможет избежать рисков бесполезного строительства объектов.